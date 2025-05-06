Тюремщики потеряли убийцу на 12 часов и нашли в неожиданном месте

В США сотрудники окружной тюрьмы в штате Джорджия потеряли убийцу и искали его всю ночь. Об этом пишет People.

© Clayton County Sheriff's Office

Инцидент произошел в апреле в тюрьме округа Клейтон. Во время вечерней переклички сотрудники недосчитались Джулиана Брукса Делоуча, которого осудили еще в 1984 году. Тюрьму сразу же блокировали и 12 часов обыскивали все камеры и другие помещения.

В итоге Делоуча нашли рано утром в неожиданном месте. Преступник был временно переведен в окружную тюрьму из федеральной из-за совершенного нарушения. Оказалось, что тюремщики забыли его на ночь в изоляторе временного содержания суда, здание которого примыкает к тюрьме.

В итоге Делоуч провел 12 часов в запертой камере без присмотра, так как суд закрывается на ночь и там не дежурят охранники. Как рассказал представитель властей, преступнику было не на чем спать, однако он «имел доступ к умывальнику, унитазу и скамейкам».

В результате проверки выяснилось, что виновниками путаницы стали четверо сотрудников тюрьмы, которые не договорились, кто из них отведет преступника обратно в камеру. Всем им грозит понижение в должности. Известно, что Делоуча в 2010-м выпустили по УДО, однако позже это решение отменили.

Ранее сообщалось, что в Италии убийца отправился выносить мусор в тюрьме и исчез. За хорошее поведение ему разрешали покидать территорию учреждения, чтобы выбросить отходы.