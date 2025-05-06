В Италии во время репетиции столкнулись два самолета

В Италии во время подготовки к демонстрационным полетам в воздухе столкнулись два реактивных самолета Aermacchi MB-339-PAN пилотажной группы Frecce Tricolori ВВС страны. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Инцидент произошел в аэропорту Пантеллерии.

«Во время репетиции в небе произошло столкновение двух самолетов Aermacchi MB-339-PAN пилотажной группы Frecce Tricolori ВВС Италии. Пилоты смогли справиться с ситуацией и благополучно сесть», — говорится в тексте.

Отмечается, что у одного из бортов повреждено крыло, а у другого — шасси. Еще один самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы по непонятным причинам.

Известно, что один из пилотов был доставлен в больницу с подозрением на перелом ноги.

По предварительным данным, причиной произошедшего столкновения могли стать птицы. Подробности инцидента выясняются.