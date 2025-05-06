В Нижегородской области пациент напал на медика

Пациент напал на медработника в больнице города Кстово Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба трудовой инспекции региона.

Инцидент произошел рано утром 5 мая.

«На 68-летнего работника больницы напал известный и нанес травмы. Позднее работнику оказали помощь и диагностировали различные повреждения головы и лица. Происшествие поставлено на особый контроль», — говорится в тексте.

Отмечается, что в случае подтверждения у пострадавшего медика перелома костей носа произошедшее будет отнесено к категории тяжелых. На данный момент полученные травмы классифицируют как легкие.

Инцидентом также заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину возбудить уголовное дело по факту произошедшего и представить доклад.