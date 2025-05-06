СК РФ: найденное в марте в Улан-Удэ тело принадлежит финалистке «Миссис Бурятия»

Молекулярная геномная экспертиза подтвердила, что тела, найденные в Улан-Удэ в марте, принадлежат финалистке конкурса красоты «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой и Стасу Норбоеву. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

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Напомним, что в марте 2025 года в гаражном массиве в поселке Аэропорт Улан-Удэ были обнаружены тела мужчины и женщины. Они лежали на глубине около двух метров в досмотровой яме под слоем льда, мусора и песка. Предполагалось, что они могут принадлежать пропавшим год назад Буиновой и Норбоеву.

«После обнаружения потерпевшие были опознаны родственниками. В настоящее время результатами молекулярной геномной экспертизы эти выводы подтверждены», — сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.

Буинова и Норбоев пропали в Улан-Удэ 11 апреля 2024 года. В последний раз их видели уезжающими на автомобиле финалистки конкурса красоты в сторону 100-х кварталов. Позже в разных местах города были найдены их личные вещи и машина.