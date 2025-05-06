В автосалоне Changan в Москве начался пожар

На юге Москвы начался пожар в автосалоне Changan. О пострадавших пока не сообщается, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, возгорание произошло в здании автосалона «Квазар» на 26-м км МКАД. Причины ЧП уточняются.

Ранее сообщалось, что в июне 2024 года на севере Москвы произошел пожар в автосалоне дилера Nissan и Subaru.

Площадь возгорания составила 200 «квадратов». В тушении пожара участвовали 93 человека и 27 единиц техники, в том числе вертолеты Ка-32 и Ми-26.