В Петербурге в магазине обрушился потолок

Потолок обрушился в магазине на Садовой улице в центре Санкт-Петербурга. Организована доследственная проверка, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу.

"В следственный отдел по Адмиралтейскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу поступило сообщение о том, что в магазине на Садовой улице обрушился потолок. Следователи с участием экспертов СЭЦ СК России (с дислокацией в Санкт-Петербурге) выехали на место происшествия для проведения осмотра. По данному факту следственным отделом по Адмиралтейскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ)", - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что изначально сообщалось, что под завалами находится сотрудник магазина. На месте происшествия установлено, что на втором этаже многоквартирного дома осуществлялись ремонтные работы, в связи с чем произошло частичное обрушение потолка магазина. Информация о пострадавших не подтвердилась, на месте работают спецслужбы.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города, ведомство также организовало проверку. Прокуратурой будет дана оценка соблюдению жилищного и иного законодательства. Прокуратура также контролирует ход и результаты доследственной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами.