Россиянин ворвался в магазин с топором

Житель Новосибирской области ворвался в магазин с топором, чтобы украсть водку. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Новосибирского областного суда.

Отмечается, что инцидент произошел еще летом прошлого года в селе Боровое. В процессе ограбления мужчина разбил стеклянные двери местного супермаркета, после чего похитил из него 10 бутылок водки. Еще три бутылки он разбил.

После взлома мужчине удалось скрыться. Впрочем, через какое-то время преступник сам решил сдаться — мужчина пришел в отделение полиции, где сознался в краже.

«Не выжил бы в тот день, если бы не похмелился», — объяснил он свои действия.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ — «Кража». Позже суд признал его виновным. Мужчина был приговорен к наказанию в виде 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. При этом, осужденного освободили в зале суда — срок, который он провел в СИЗО, был засчитан в пользу содержания под стражей.

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