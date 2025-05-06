В Шереметьево экстренно сел лайнер, несмотря на угрозу атаки дронов

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево в Москве, когда на его территории действовал план «Ковер». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В материале отмечается, что инцидент произошел в ночь на 6 мая. Boeing 737, принадлежащий египетской компании Red Sea Airlines, следовал из Шарм-эш-Шейха в Москву. При этом самолет должен был приземлиться в аэропорту Внуково, но в тот момент в трех основных аэропортах российской столицы ввели ограничения на прием и отправку воздушных судов.

Из-за этого лайнеру пришлось кружить в зоне ожидания над Вязьмой, однако запасы топлива начали подходить к концу.

«В 2:00 мск самолет совершил вынужденную посадку на запасном аэродроме Шереметьево, где был введен план «Ковер». Ограничения на рейсы в Шереметьево и Внуково сняли через полтора часа», — говорится в публикации.

Ночью 6 мая три московских аэропорта — Внуково, Домодедово и Шереметьево — приостановили работу. Также ограничения были введены на прием и отправку самолетов в аэропорту Жуковский в Подмосковье.

В московских аэропортах ввели временные ограничения

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