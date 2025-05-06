Пенсионер отдал мошенникам несколько миллионов рублей

Разработчик холодильной техники 93-летний Максимилиан Сильман отдал аферистам деньги в валюте на общую сумму свыше 17 миллионов рублей. Мошенники сказали ему, что на его имя открыт счет, деньги с которого могут пойти на финансирование Вооруженных сил Украины.

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Об этом во вторник, 6 мая, сообщили в соцсети.

— Дедушка отдал курьеру наличку, которая лежала дома — 2,25 миллиона рублей, почти 100 тысяч долларов и 12 тысяч евро. За несколько следующих дней Сильман вместе с женой сняли средства с депозитных счетов и также отдали курьерам — всякий раз злоумышленники ждали мужчину возле его дома на Рабочей улице, — пишет Telegram-канал Baza.

Позднее мужчина понял, что его обманули аферисты. После этого он написал заявление в полицию.

Ранее неизвестные обманули актрису сериала «Москва. Три вокзала» Ольгу Лаврову на 130 тысяч рублей, пострадавшая обратилась в полицию. Телефонные аферисты угрожали ее бывшему мужу. Актриса отказалась комментировать произошедшее.