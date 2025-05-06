Украинец застрелил 12 обезьян возле священного маршрута в Индии

В индийской деревне Аньюр (округ Матхура), недалеко от священного маршрута Говинд Кунд, обнаружены тела 12 мертвых обезьян и несколько раненых приматов. Как сообщает Times of India, в случившемся подозревают гражданина Украины, проживающего в ашраме Радха Мадан Мохан Дас.

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Инцидент произошел утром в понедельник на территории, подведомственной полицейскому участку Говердхана. По словам очевидцев, мужчина мог использовать пневматическое оружие.

На место происшествия прибыла ветеринарная служба. Врач Швета Сингх подтвердила, что у раненых обезьян имеются травмы, напоминающие огнестрельные.

Погибшие животные направлены на вскрытие для выяснения причины смерти, передает издание.

На Бали обезьяна напала на 36-летнюю россиянку Ануш, прокусив ей руку, после чего у девушки возникла сильная опухлость.

В прошлом году в индийском селе под городом Рупар, штат Пенджаб, команда из нескольких людей поймала обезьяну, напавшую на 70 человек. Агрессивное животное удалось выследить после того, как оно серьезно ранило девочку. Примат часто нападал на женщин и потом убегал в лес.