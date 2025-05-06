Студента нашли с пакетом на голове в душевой общежития в Екатеринбурге

В Екатеринбурге студента Уральского федерального университета (УрФУ) нашли с пакетом на голове в душевой общежития.

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Об этом во вторник, 6 мая, сообщил Telegram-канал Ural Mash.

— По словам учащихся, он был спокойным и неконфликтным. На месте работает полиция, — передает Telegram-канал.

До этого стало известно, что семейная пара из Новороссийска пять лет скрывала убийство своего ребенка. Его мать пыталась уверить правоохранительные органы в том, что отказалась от сына сразу после его рождения и передала его в органы опеки, при этом утверждая, что не помнит, когда точно это произошло.