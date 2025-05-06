Украинского военного жестко наказали за вторжение на территорию Курской области

Гражданин Украины Николай Човган осужден на 17 лет лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ГП РФ.

«Он (Човган — прим. URA.RU) признан виновным по ч. 2 ст. 205 УК РФ (совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий)», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Суд приговорил Човгана к 17 годам лишения свободы, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

В ночь на 23 сентября 2024 года Човган с автоматическим оружием и боеприпасами в составе группы на бронеавтомобиле «Козак» незаконно пересек границу России и проник в Курскую область, где вблизи села Веселое оборудовал позиции. В течение двух недель он блокировал населенный пункт и препятствовал эвакуации мирных жителей.

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Ранее четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины были приговорены к срокам от 15 до 16 лет лишения свободы за совершение террористических актов после незаконного проникновения на территорию Курской области. В августе 2024 года они пересекли государственную границу России на бронетранспортерах, передает RT.