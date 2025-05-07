Медведь растерзал пожилого мужчину и его собаку

В штате Флорида, США, власти пытаются поймать черного медведя, который напал на пожилого мужчину и его собаку. Об этом сообщает ABC 11.

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Жертвой нападения стал 89-летний Роберт Маркел. Его останки нашла дочь. Женщина приехала навестить отца и стала свидетелем того, как хищник растерзал его собаку. Испугавшись за Маркела, она отправилась на его поиски и обнаружила его в доме.

Приехавшие сотрудники Комиссии по охране рыбы и дикой природы Флориды (FWC) установили, что атаки на мужчину и собаку произошли в разное время. Они предполагают, что нападавшим мог быть не один медведь.

После случившегося представители FWC предупредили местных жителей о возможной опасности. В районе дома Маркела они поставили медвежьи ловушки, а также запустили дроны для поиска хищников.

Ранее сообщалось, что в Афганистане медведь напал на двоих охотников в провинции Нуристан. Мужчины отправились в горы, чтобы собрать целебные травы и поохотиться на мелкую дичь.