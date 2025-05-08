«Россети» не говорят, когда дадут электричество жителям Подмосковья после циклона

Энергетическая компания «Россети» ничего не сообщает жителям Подмосковья о сроках восстановления коммуникаций после циклона с мокрым снегом и ветром, в результате которого без света остались жители более 90 населенных пунктов региона. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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В материале отмечается, что тяжелее всего ситуация в Дмитровском районе Подмосковья. Житель деревни Афанасово Евгений рассказал изданию, что люди с ночи второго мая живут без коммуникаций.

«Россети» только принимают заявки, но никаких сроков по восстановлению коммуникаций не дают», — говорится в сообщении издания.

В такой ситуации все, кто мог, уехали в Москву, а те, кому некуда ехать, моются у знакомых в городе, а еду готовят на костре возле дома, добавил мужчина.

При этом 5 мая сообщалось, что «Россети» завершили основные работы по восстановлению электроснабжения в Подмосковье после непогоды.

По данным компании, электроснабжение восстановлено более чем в 800 населенных пунктах Московской области. Работы ведутся круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия: ливень и ураганный ветер с порывами до 17 м/с.

2 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из-за циклона с мокрым снегом и ветром без света остались жители более 90 населенных пунктов Подмосковья. На фоне непогоды на проводах образовалась наледь, некоторые из них оборвались из-за упавших деревьев.