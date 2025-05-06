Жителей дома в подмосковном Подольске эвакуировали из-за объекта, похожего на фрагмент ракеты. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации канала, фрагмент снаряда на балконе дома №13/20 на Ленинградском проезде местные жители заметили еще около 10 утра. Они рассказали, что во время атаки украинских беспилотников на Москву над этим районом города прозвучало два мощных взрыва.

Сейчас на месте работают оперативные службы. Территория оцеплена. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Появились кадры с места падения дрона в Москве

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 6 мая над российскими регионами сбили 105 украинских беспилотников. 19 из них были уничтожены над Московской областью. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что обломки одного из уничтоженных дронов обнаружили на Каширском шоссе.