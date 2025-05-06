Сеть магазинов iStudio обвинили в мошенничестве

Сотни граждан РФ обвиняют федеральную торговую сеть, специализирующуюся на продаже техники, в том, что она занимается обманом покупателей. По словам пострадавших, им навязывали кредиты и продавали смартфоны Apple по цене, которая в два или три раза превышала реальную стоимость, сообщает «Shot Проверка».

Как уточняется, речь идет о сети офлайн-магазинов iStudio. Покупатели жалуются на то, что продавцы дезинформировали их: изначально телефоны, которые стоили от 70 до 100 тысяч рублей, внезапно превращались в кредиты на сумму до 250 тысяч.

Некоторые клиенты изначально хотели заплатить за телефон наличными, но продавцы убеждали их, что рассрочка будет выгоднее. Они говорили, что при оформлении рассрочки действуют скидки и бонусы, если дополнительно приобрести недорогие услуги.

В реальности, как сообщили клиенты, в процессе подписания документов продавцы намеренно отвлекали внимание, скрывали часть информации в чеке или ускоряли процесс оформления. В итоге «рассрочка» превратилась в полноценный кредит с высокими процентами и множеством скрытых условий. А дополнительные услуги, которые предлагались как формальность, обошлись в сумму до 140 тысяч рублей. Вернуть деньги за покупки не удалось, а кредит продолжает числиться в банковском приложении.

Также вместо новых устройств покупателям были отправлены восстановленные, хотя стоимость была указана как за новые модели. Клиенты, ставшие жертвами обмана, обращались в торговые точки, расположенные в Московской области, Санкт-Петербурге, Набережных Челнах и других городах. При этом большинство торговых точек, где были зафиксированы случаи мошенничества, принадлежат предпринимателям из Татарстана.

В настоящее время пострадавшие клиенты объединяются и подают коллективные заявления в прокуратуру, а также готовят судебные иски.