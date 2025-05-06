В сети появились фото и видео с места падения обломков беспилотника на Каширском шоссе. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», в результате падения дрона в доме №26 выбило остекление в магазине.

В ночь на 6 мая системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в общей сложности 19 беспилотников, направлявшихся к Москве. Атака БПЛА на столицу продолжалась до середины ночи.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что обломки одного из украинских беспилотников прилетели в жилой дом, а также уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

Названа модель атаковавшего Москву украинского беспилотника

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».