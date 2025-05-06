В Москве таможенники пресекли контрабанду военной продукции в Китай

В Москве сотрудники Центральной оперативной и Центральной почтовой таможен пресекли контрабанду боевой экипировки в Китай, сообщили в пресс-службе ФТС России.

Таможенники задержали 28-летнего иностранца.

По данным ведомства, фигурант пересылал в качестве подарков предметы для рыбалки и тхэквондо, но на самом деле сотрудники ФТС обнаружили в этих коробках два жилета для боевой и походной выкладки и бронежилет.

В отношении иностранца возбуждено два уголовных дела по статье о контрабанде вооружения.

Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет и штрафа до 1 млн рублей.

В конце апреля таможенники пресекли попытку вывоза царских золотых монет во Внуково.