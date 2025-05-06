Спустя несколько дней после ливанских взрывов в сентябре 2024 года спецслужбы Турции обнаружили крупную партию заминированных пейджеров на стамбульской таможне.

Национальная разведывательная организация (MIT) Турции получила информацию о том, что пейджеры, аналогичные тем, что использовались во время сентябрьских взрывов в Ливане в 2024 году, будут отправлены из Стамбула и срочно развернула операции в портах и аэропортах, что помогло перехватить партию заминированных устройств, пишет газета Turkiye.

«Выяснилось, что 300 тыс. пейджеров и 710 зарядных устройств со взрывными устройствами той же марки и модели, что и указанные пейджеры, были обнаружены на радаре MIT в аэропорту Стамбула, когда их собирались отправить в Ливан, всего через несколько дней после взрывов», – говорится в статье.

За день до взрывов в Ливане, 16 сентября, в аэропорт Стамбула прибыли четыре грузовых контейнера компании SMT Global Logistics Limited грузовым самолетом Гонконг – Стамбул. В них находилась 61 коробка массой 850 кг, которую планировали отправить в Ливан 27 сентября.

Как спецслужбы Израиля взорвали пейджеры членов движения «Хезболла»

При проверке груза, который был маркирован как «измельчитель пищевых продуктов», было обнаружено 300 026 коробок с пейджерами Gold Apollo 924 R3 GP с частотой 450-470 МГц и зарядных кабелей, 710 единиц зарядных устройства для настольных радиостанций с надписью Desktop Charger BC-144N, а также кабели и аккумулятор.

В ходе криминалистической экспертизы пейджеров было обнаружено вещество, которое эксперты оценили как «взрывчатое вещество с высокой воспламеняемостью и скоростью горения» весом 3 г. Оно находилось в блоке аккумуляторной батареи с металлическим корпусом, используемом для работы пейджера.

«Когда эти устройства получают интенсивный сигнал или команду, батареи могут нагреваться до определенной степени, что может привести ко взрыву и стать причиной смерти или травм», – пояснили эксперты.

Как выяснили правоохранители, компания-отправитель груза под названием «Гуанчжоу Маотэн Юй», работает в Китае, брокерская фирма SMT Global Logistics Limited расположена в турецком Зейтинбурну. Владельца компании Гюркана Г. задержали и допросили, но ничего противозаконного в его деятельности выявлено не было, его отпустили. Покупателем заказа по документам оказалась Trade Mania LLC из Ливана, которая занимается оптовой продажей бытовой техники.

Напомним, 17 и 18 сентября 2024 года в Ливане произошли взрывы устройств связи, в чего 12 человек погибли, в том числе двое детей, более 2 тыс. были ранены и госпитализированы. При повторной атаке погибли 25 человек, пострадали более 600. Шиитская организация «Хезболлах» назвала ответственным за произошедшее Израиль, который в ноябре в лице премьер-министра Биньямина Нетаньяху признал причастность ко взрывам, назвав это спецоперацией.

Тогда же газета ВЗГЛЯД выясняла, как была технически устроена операция и почему организация использовала именно пейджеры для коммуникации между членами.