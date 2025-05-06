В Крыму местного жителя задержали за призывы к уничтожению моста

В Крыму задержан местный житель за призывы к уничтожению Крымского моста. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.

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Отмечается, что 52-летний безработный житель поселка Советский являлся активным участником украинских чатов в Telegram.

«В одном из таких чатов гражданин разместил комментарии, содержащие призывы к уничтожению Крымского моста», — сказано в сообщении.

В отношении мужчины возбудили дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, совершенных с использованием интернета.

В конце апреля сообщалось, что уголовное дело о государственной измене, возбужденное в отношении сотрудничавшего с украинскими специальными службами жителя Керчи в Республике Крым, передали на рассмотрение в суд. По данным ведомства, 29-летний мужчина по заданию разведки Украины собирал информацию о военных и инфраструктурных объектах на полуострове. В свою очередь, Киев использовал эти сведения при нанесении ракетных ударов по Крыму.