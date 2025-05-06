Актриса сериала «Москва. Три вокзала» стала жертвой мошенников

Актриса криминального сериала «Москва. Три вокзала» Ольга Лаврова отдала мошенникам около 130 тыс. рублей, поскольку злоумышленники угрожали ее экс-супругу. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

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В декабре 2024 года, утверждает Telegram-канал, с Лавровой связались неизвестные и потребовали небольшую сумму денег. Мошенники заверили женщину, что в противном случае у ее бывшего мужа будут неприятности. Потом злоумышленники «поставили на счетчик» актрису: они стали все чаще звонить, уже угрожая расправой.

«Шантажисты настолько обнаглели, что однажды прислали к ней курьера за наличкой, чтобы не вызывать подозрений частыми переводами. Только после этого девушка обратилась в полицию», — пояснил SHOT.

В фильмографии Ольги Лаврова значится только сериал «Москва. Три вокзала» с актером Андреем Фроловым, который выходил в России с июля 2010 года. Известно, что женщина служила в театре Вахтангова и Московском драматическом театре «АпАРТе».

Недавно в Госдуме рассказали о новых схемах мошенников. Депутат Немкин предупредил о звонках мошенников от имени фонда «Россия» или ПФР.