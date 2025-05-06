Порноактера экстренно госпитализировали со съемочной площадки

В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали со съемок порноактера после того, как молодой человек сделал себе укол в член. Об этом сообщает Mash.

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Причиной госпитализации 24-летнего россиянина, уточняет Telegram-канал, стала инъекция гиалуроновой кислоты, которая якобы помогает делать половой орган больше и рельефнее. У мужчины начало гнить место укола, поскольку в рану попала инфекция.

Сейчас петербуржец находится отделении гнойной хирургии одного из медучреждений города. Другие детали его состояния не сообщаются. Также не раскрывается имя пациента.

Порнозвезда из России рассказала об изнанке работы в секс-индустрии

В ноябре 2024 года российскую порноактрису Лолу Тейлор (настоящее имя — Любовь Бушуева) госпитализировали, поскольку у женщины случился нервный срыв из-за работы. Врачи диагностировали ей расстройство нервной системы. Порнозвезде назначили двухмесячное лечение и постельный режим.

Это была вторая госпитализация Тейлор с подобным диагнозом: в июле того же года Бушуева теряла сознание, в результате которого получила травму головы. Тогда ей впервые поставили диагноз расстройство нервной системы.