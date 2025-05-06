В подмосковной Лобне эвакуировали школу

В Лобне Московской области эвакуировали школу №10. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва онлайн».

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Очевидцы сообщили, что эвакуация учебного заведения началась после того, как в школу поступил звонок с угрозами. Что именно заявил возможный злоумышленник — не уточняется.

На кадрах видно, что школьников вывели с территории учебного заведения, рядом дежурят экипажи скорой помощи, сотрудники полиции и пожарные расчеты.

В апреле в Киржачском районе Владимирской области временно прекратили работу школы и ряд предприятий из-за детонации на складе боеприпасов.

22 апреля после взрыва боеприпасов в Киржачском районе в пункты временного размещения были эвакуированы около 450 человек. Эвакуация была объявлена в семи населенных пунктах Владимирской области: Барсово, Мирный, Грибаново, Храпки, Першино, деревня и поселок Дубки.