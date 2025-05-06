Сын лидера Чеховской ОПГ Павлинова унаследовал миллиардную империю

После кончины Николая Павлинова, который возглавлял Чеховскую организованную преступную группировку, его имущество перешло к его сыну Александру. В наследство вошли элитные владения, коммерческие активы и знаменитый «терем», который служил местом для тайных встреч криминальных авторитетов, сообщает Shot.

Как уточняется, Павлинову-младшему достался роскошный двухэтажный особняк в деревне Сергеево. Его площадь — 475 квадратных метров, а стоимость — около 25 миллионов рублей. Также в его собственности оказался земельный участок в Якшине площадью 2500 квадратных метров, который оценивается примерно в 150 миллионов рублей. Эта территория, окруженная высоким забором и расположенная недалеко от храма Грузинской иконы Божией Матери, считалась одной из ключевых резиденций организованной преступной группы. Еще один участок такого же размера в поселке Лопасная, где находится дом стоимостью 50 миллионов рублей, оценивается в 240 миллионов рублей.

В материале говорится, что в поселке Александр Павлинов-старший часто собирал своих сообщников, чтобы обсудить преступные планы и назначить главных участников. Там также был известный дом приемов, где содержались экзотические животные — волки и павлины. Позже Александр Павлинов передал этих животных в зоопарки. Дом по-прежнему находится под охраной, а внутри живет прислуга. Помимо недвижимости, наследнику достались банковские счета, компании и прочие активы, общая стоимость которых составляет около миллиарда рублей.

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Известный в Подмосковье авторитет Павлинов-старший скончался от онкологии 17 января 2025 года. В 2017 году его приговорили к 17 годам колонии за хищение государственных земель в Чеховском районе.