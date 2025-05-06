Тело женщины нашли под завалами дома на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы, где произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал 360.ru со ссылкой на источники.

«Тело женщины нашли под завалами дома на улице Генерала Тюленева, где произошел взрыв», — говорится в сообщении.

Других подробностей не приводится.

Взрыв газа в жилой многоэтажке произошел на улице Генерала Тюленева в ночь на 5 мая. После хлопка началось возгорание. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. По данным МЧС, загорелись квартиры на восьмом и девятом этажах жилого дома, между ними рухнули перекрытия. Огонь распространился на площади в 100 кв. м.

Два человека погибли при взрыве в жилом доме на юго-западе Москвы

В результате произошедшего несколько жильцов оказались заблокированными на балконе. По разной информации, пострадали от 5 до 18 человек. Все жители дома были эвакуированы. Для них организовали пункт временного размещения в ближайшей школе. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело.