Мужчина спрыгнул с Москворецкого моста в центре столицы

Неизвестный мужчина спрыгнул с Москворецкого моста в Москву-реку. Об этом во вторник, 6 мая, сообщили в Telegram-канале Baza.

Согласно предварительной информации, примерно в 8 часов утра по московскому времени мужчина кинул в реку табличку, которую заранее привязал к мосту. После этого он спрыгнул с него сам.

На данный момент сотрудники спецслужб достают его из воды. Также на место приехали сотрудники скорой помощи и полиции, говорится в публикации.

Кроме того, по данным агентства городских новостей «Москва», 56-летний мужчина пытался выбраться сам, однако сделать это ему не удалось. Позже спасатели подобрали человека на катере, отвезли на причал и передали медикам.

Мужчина прыгнул в воду с Крымского моста в Москве

18 апреля экипаж речного транспорта также вытащил человека из воды возле Нагатинского моста в столице. Пострадавшего доставили на причал и передали врачам.