Российских туристов более 10 часов не выпускают из самолета в Петербурге

Порядка 10 часов российским туристам, прилетевшим в Москву из Египта авиакомпанией Nesma Airlines, не дают покинуть судно. Об этом во вторник, 6 мая, сообщили в Telegram-канале Mash.

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По словам представителей авиакомпании, людей держат внутри из-за якобы угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), однако столичные авиагавани работают в стандартном режиме уже два часа.

Самолет вылетел из египетской Хургады в 22:00. Когда судно уже почти прилетело в пункт назначения, в столичных аэропортах объявили план «Ковер». Пилоты приняли решение поменять курс на Санкт-Петербург.

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Многие застрявшие российские туристы покупали путевки через туристического оператора «Пегас». Авиакомпания на связь выходить не спешит, при этом еду и воду людям не предоставляют.

По словам пассажиров, все это время авиакомпания не могла договориться на дозаправку, сообщили в посте.

12 марта более 200 пассажиров почти сутки не могли вылететь из московского аэропорта Внуково в Ереван (Армения) якобы из-за поломки самолета авиакомпании UTair.