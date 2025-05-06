Названа предварительная причина хлопка в квартире в Свердловской области

По предварительным данным, в многоквартирном доме в поселке Буланаш Свердловской области хлопок без последующего горения произошел из-за водонагревателя. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

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Отмечается, что в настоящее время рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе неисправность водонагревателя или его неправильная эксплуатация.

В Уфе произошел взрыв газа в жилом доме

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия пострадала женщина 1996 года рождения, проживающая в соседней квартире. Ранее сообщалось, что ее госпитализировали. Также прокуратура организовала проверку относительно того, соблюдались ли жилищные права жителей дома.

Взрыв газа в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома в поселке Буланаш Свердловской области произошел в ночь на 6 мая. Были повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда. Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 72 человека, в том числе 30 детей. Еще 24 человека покинули здание самостоятельно. В ближайшей школе развернут пункт временного размещения для жильцов.

Ранее сообщалось, что причиной взрыва в доме на юго-западе Москвы стала утечка бытового газа.