В Приморье задержали подозреваемого в работе на разведку Украины

В Приморье сотрудниками регионального управления Федеральной службы безопасности пресечена деятельность жителя края, который причастен к совершению государственной измены. Как сообщает "РГ" пресс-служба ведомства, мужчина собирал материалы, относящиеся к вопросам безопасности государства, с целью их дальнейшей передачи иностранной спецслужбе.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель Приморья, действуя из корыстных побуждений, собирал и передавал сведения о критической транспортной инфраструктуре региона и объектах органов правопорядка края. Действовал он по заданию представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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По данным оперативников УФСБ, задержанный, выполняя задания иностранной спецслужбы, полностью осознавал возможность использования собранных им материалов против безопасности нашего государства.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена", ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как отметил приморский адвокат Игорь Поляков, госизмена относится к особо тяжким преступлениям и подразумевает предоставление иностранному государству "чувствительных" сведений и совершение действий против безопасности государства.