Напавшие на полицейских в Дагестане инсценировали ДТП

Напавшие на полицейских в Махачкале инсценировали ДТП, чтобы заманить сотрудников ГИБДД в засаду. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Стрельба в Махачкале произошла 5 мая около 14:20 мск на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова.

Источник «Ъ» в силовых структурах республики рассказал, что двое мужчин в момент оформления аварии выждали момент и напали на полицейских. Они поджидали их на тротуаре рядом с местом ДТП на улице Магомедтагирова, пряча оружие и нож в сумках.

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Первой жертвой нападавших стал 26-летний инспектор ДПС Ислам Арсланбеков, его напарник был тяжело ранен.

По версии следствия, пишет «Ъ», боевики использовали схему, опробованную в июне 2024 года во время теракта в Махачкале, то есть завладели машиной ДПС и попытались скрыться. Однако в нескольких сотнях метров их заблокировали полицейские, которые догнали машину и прижали ее к обочине.

После этого произошла еще одна перестрелка, в результате которой ранения получили еще двое полицейских. Напавших (Алилмагомедов Ахмед и Магомедов Батал, оба 2000 года рождения) нейтрализовали.

Ранее глава Дагестана рассказал о состоянии трех пострадавших в Махачкале гражданских.