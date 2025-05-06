На Чукотке вертолет с пассажирами совершил аварийную посадку

На Чукотке совершил аварийную посадку вертолет Ми-8 с 22 пассажирами на борту. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

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По имеющейся предварительной информации, на борту вертолета Ми-8, который выполнял рейс Марково-Анадырь в Чукотском автономном округе, сработал датчик падения давления масла. Командир воздушного судна принял решение об отключении одного двигателя.

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Воздушное судно благополучно приземлилось в Анадыре. В результате аварийной посадки повреждений вертолета не зафиксировано, пострадавших нет.

Магаданская транспортная прокуратура проведет проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов, будет дана оценка подготовке вертолета к вылету.

17 апреля сообщалось, что вертолет с двумя членами экипажа разбился вскоре после взлета во время учебного полета на юге Австралии.

10 апреля сообщалось, что власти ЮАР обвинили пингвина в крушении вертолета.

Ранее Трамп прокомментировал крушение вертолета в США.