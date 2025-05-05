В Москве загорелся караоке-клуб

На северо-востоке Москвы загорелся караоке-клуб «Галактика». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На место ЧП прибыли несколько пожарных бригад. Спасатели эвакуировали посетителей заведения через окна.

Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Выяснилось, что горели личные вещи на лестничном пролете.

В центре Москвы загорелся ресторан

В декабре 2024 года несоблюдение техники безопасности при зажигании петарды привело к пожару в ночном клубе якутского города Ленска. Из-за пожара в заведении была повреждена стена, потолочное перекрытие, сцена и музыкальная аппаратура на площади 15 квадратных метров. Несмотря на открытое возгорание, посетители не торопились покидать помещение.