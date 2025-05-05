Российские туристы отравились дикими фруктами в Таиланде

Пятеро российских туристов госпитализированы в Таиланде из-за отравления дикими фруктами. Об этом сообщает Bangkok Post.

Инцидент произошел в провинции Сурат-Тхани на юге королевства в национальном парке Као На Най Луанг Дхарма. Семь российских туристов посетили его 4 мая и тогда же решили попробовать дикие фрукты. Через время у них началась сильная рвота, боли в груди, слюнотечение и частичная потеря сознания. В результате пятерых пришлось госпитализировать, у них наблюдалось обезвоживание. В настоящее время они находятся под постоянным наблюдением врачей.

Позже стало известно, что группа российских туристов прибыла в парк на арендованном автомобиле с курорта Као Лак в провинции Пхангнга. Во время прогулки они съели плоды эбенового дерева. Врачи делают анализы на наличие яда в их организме.