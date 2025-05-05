В Москве служебная собака помогла найти грабителей и похищенные миллионы

В Москве полицейская служебная собака Дана помогла найти по горячим следам грабителей и похищенные восемь миллионов рублей. Об этом случае со ссылкой полицейских кинологов сообщает Телеграм-канал Shot.

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Преступники вломились в офис одной из организаций в Москве, схватили два сейфа с наличкой и выбросили их из окна третьего этажа. Затем они выбежали на улицу, подобрали сейфы и скрылись.

Когда на место прибыли правоохранители, то пустили по следу собаку Дану, которая привела их в ближайший лес, где были обнаружены сейфы и отвертка, с помощью которой их вскрыли.

Далее след вел к месту на проезжей части, откуда злоумышленники уехали на машине. Это помогло оперативникам далее уже отследить по камерам путь преступников и поймать их.

В Центре кинологической службы МВД отметили, что за год служебные собаки в Москве помогли раскрыть почти две тысячи дел.