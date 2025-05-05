Самолет «Санья — Казань» экстренно сел в Красноярске

Самолет рейса «Санья (Китай) — Казань» экстренно приземлился в аэропорту Красноярска. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на данные портала Flightradar24.

Причиной посадки стало самочувствие одного из пассажиров — отмечается, что пострадавший пережил сердечный приступ. В итоге воздушное судно приземлилось в Красноярске.

В результате нештатной остановки, время прибытия было перенесено с 13:20 по местному времени на 15:40. При этом, ситуация повлияла и на вылет обратного рейса в Китай — изначально самолет должен был вылететь в 17:35, но вылет был перенесен на 18:25.

Ранее ряд авиакомпаний отменили рейсы в аэропорт Тель-Авива после ракетного удара.