Эксперт ответил на вопрос об украинском следе в перестрелке в Махачкале

Криминалист Михаил Игнатов ответил на вопрос о том, не может ли в нападении боевиков на пост ДПС в Махачкале проглядывать украинский след.

"По моему мнению, это, конечно, бандформирование действовало", - сказал эксперт в интервью News.ru, отметив, что деятельность бандподполья в Дагестане еще не пресечена до конца.

При этом он не исключил, что бандитское подполье, а также радикальные и исламистские группировки могут быть так или иначе связаны и с украинскими спецслужбами.

"У них здесь есть ячейки законсервированные, которые периодически действуют по их отмашке и указаниям", - отметил эксперт.

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Водитель автомобиля открыл огонь по сотрудникам МВД в Махачкале, когда те пытались остановить его. Подробности о нападении на полицейских привел глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале.

«Выясняем обстоятельства перестрелки в Махачкале. По предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь», — написал Меликов.

По его информации, в результате нападения на сотрудников правоохранительных органов есть пострадавшие, в ситуации разбираются специальные службы. Глава Дагестана призвал жителей Махачкалы и гостей города соблюдать спокойствие и меры безопасности, а также доверять только официальной информации.

О нападении неизвестных на полицейских в Махачкале стало известно ранее в понедельник, 5 мая. В городе объявили план «Перехват», сообщалось о нападении на трех сотрудников МВД. Предварительно, на патруль полиции напали двое — они открыли шквальный огонь, а после этого угнали служебный автомобиль и скрылись.

Во время перестрелки на улице Махачкалы семь человек получили ранения, среди них двое гражданских. Об этом сообщает минздрав Республики Дагестан.

Стрельба произошла днем в понедельник на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова, где стоял на дежурстве наряд ДПС. Боевики, находившиеся в автомобиле, не подчинились требованию остановиться и открыли стрельбу. По данным МВД по Дагестану, погибли трое полицейских.

По сведениям регионального минздрава, один страж порядка погиб на месте ЧП, еще двоих полицейских госпитализировали. Один из них находится в тяжелом состоянии. Также в РКБ им. Вишневского с тяжелыми ранениями доставлены еще два человека.

Двое гражданских, раненых при перестрелке, находятся в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших есть 17-летняя девушка. Врачи оказывают всем, кто был доставлен в медучреждения, необходимую помощь.

Двое из четырех террористов, устроивших стрельбу в Махачкале, про которых СМИ писали, что они выжили, скончались в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным Mash Gor, после ранения один из полицейских нейтрализовал одного из нападавших его же ножом.

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Полицейские обнаружили угнанный боевиками в Махачкале автомобиль ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, преступники бросили машину на окраине города и сбежали. Они объявлены в розыск.

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В столице Дагестана правоохранители продолжают поиски бандитов, сбежавших после нападения на пост ДПС. На данное время известно о троих погибших сотрудниках правопорядка, также подтверждена гибель двоих преступников.

По данным МВД, нападение произошло сегодня в 14.20 в Махачкале на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. Как уточнил глава Дагестана Сергей Меликов, сотрудники полиции потребовали у водителя автомобиля остановиться, однако тот не подчинился и открыл стрельбу.

Погоня за бандитами проходила по всей улице. Испуганные жители прятались в домах. Кадры перестрелки люди выкладывали в соцсетях, хотя глава Дагестана Сергей Меликов попросил "не снимать и не выкладывать в сеть фото или видеоматериалы и доверять только проверенной информации".

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В Махачкале к месту, где произошла перестрелка между полицейскими и боевиками, пригнали крупную бронетехнику. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

По данным канала, сейчас на месте находятся сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии, а также криминалисты и следователи. Там же — угнанный боевиками автомобиль ДПС.

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Духовное управление мусульман (ДУМ) России выразило соболезнования в связи с гибелью полицейских в Махачкале, назвав нападение на них тяжким преступлением, не имеющим оправданий.

"Духовное управление мусульман Российской Федерации соболезнует в связи с гибелью полицейских в Махачкале и решительно осуждает нападение на правоохранителей. Каким бы ни был мотив преступников, данное злодеяние не имеет оправданий и оценивается исламской религией как тяжкое преступление. Мы рассматриваем произошедшее как нападение на гражданский мир, правопорядок и законность в республике, призываем жителей Дагестана остерегаться провокаций, сохранять верность закону и порядку. В эти тяжелые часы мы солидарны с народом Дагестана и молим Всевышнего установить мир, порядок и спокойствие в республике", - говорится в Telegram-канале ДУМ.

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