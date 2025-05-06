Россиянин прилетел на похороны жены, заказал себе проститутку и поплатился

Житель Ямала прилетел на похороны жены в Санкт-Петербург, заказал проститутку и поплатился. Мошенники выманили у россиянина деньги — он лишился 75 тысяч рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

© MoustacheGirl/iStock.com

По данным издания, мужчина за пару дней до погребения нашел в сети специальный сайт по заказу интимных услуг. Он позвонил по номеру телефона, для оформления услуги ему предложили перевести 15 тысяч рублей. Деньги были списаны, но к россиянину никто так и не приехал.

Через два дня после похорон супруги мужчине перезвонили, менеджер объяснил, что на сайте был сбой. Сотрудник в разговоре потребовал новую сумму для завершения заказа — 60 тысяч рублей. Ямалец вновь перечислил средства на указанный счет, но его вечер так и не скрасили.

Мошенница обманула 62-летнего саратовца при заказе интимных услуг на почти 342 тысячи

Мужчина обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что в Калининграде полицейские пресекли работу коттеджа с проститутками.