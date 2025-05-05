В Махачкале угнанную нападавшими машину ДПС обнаружили брошенной

Машину ДПС, которую угнали боевики после нападения на наряд дорожно-патрульной службы, обнаружили брошенной в Махачкале, передает корреспондент ТАСС.

Машина врезалась в стену частного дома на одной из улиц города. Следователи проводят осмотр автомобиля.

Как сообщает корреспондент ТАСС, автомобиль найден недалеко от места перестрелки - на улице Керимова. К машине прибыли эксперты-криминалисты.

Нападение на наряд ДПС произошло в Махачкале в понедельник днем. По информации МВД по Дагестану, после происшествия двое нападавших ликвидированы. По данным Минздрава региона, погиб один сотрудник полиции. В больницы поступили семь человек, один из них умер.