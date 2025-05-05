Число жертв нападения на полицейских в Дагестане выросло

Минздрав Дагестана сообщил, что в Махачкале выросло число жертв нападения на наряд ДПС. Об этом пишет ТАСС.

Согласно сообщению ведомства, еще один из пострадавших полицейских умер в больнице. Всего под наблюдением врачей находится еще семь человек.

«В больницы поступили семь человек, один из них скончался», — сообщили в дагестанском Минздраве.

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Ранее группа неизвестных открыла стрельбу из машины по сотрудникам полиции в Махачкале. В результате три полицейских скончались на месте, двое нападавших были ликвидированы. Кроме того, пострадала семнадцатилетняя девушка. На территории региона был объявлен план «перехват».