Трое пострадавших при ударах США российских моряков находятся в Москве

Трое российских моряков, пострадавших при американских ударах по йеменскому порту Рас-Иса, эвакуированы в Москву, где в настоящее время получают медицинскую помощь. Об этом ТАСС сообщил представитель посольства России в Йемене.

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"Все трое пострадавших моряков в настоящее время находятся в Москве, где им оказывают медицинскую помощь. <...> Российские граждане были эвакуированы из Йемена два дня назад", - сказал сотрудник дипломатической миссии.