Блогер Аяз Шабутдинов признал вину в полном объеме

Бизнес-тренер и блогер Аяз Шабутдинов, обвиняемый в крупном мошенничестве, признал вину в полном объеме. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщил сам обвиняемый во время судебного заседания в Пресненском районном суде Москвы.

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— Признаю себя виновным в полном объеме, — передает слова Шабутдинова агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

До этого Шабутдинов признал вину в мошенничестве, ущерб от которого составил около 57 миллионов рублей. Мужчина находится под стражей с 2023 года и обвиняется в организации фиктивных образовательных программ в сфере

предпринимательства. Свыше 110 бывших слушателей курсов подали иски к нему. Возместить ущерб удалось только половине.