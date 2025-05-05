Выяснились некоторые детали по делу о взрыве в доме на юго-западе Москвы 4 мая. Изучив место происшествия, следователи пришли к выводу, что эпицентр был в однокомнатной квартире на девятом этаже, а не в соседней трехкомнатной, где погибли три человека.

Как ранее сообщал «МК», ЧП случилось около 21.00 в панельном доме на улице Генерала Тюленева. Местные жители слышали громкий хлопок, а затем увидели сильный пожар в квартирах на последнем этаже. Его тушили около трех часов, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Погибли жильцы из трехкомнатной квартиры - 72-летняя пенсионерка Ирина Владимировна (до выхода на пенсию она трудилась на оборонном предприятии), ее 38-летняя дочь Наталья, воспитатель-психолог в детском саду в ЖК «Испанские кварталы», и ее старший 18-летний сын, который учился на программиста. Двое других детей (13 и 3 лет от роду) были госпитализированы. Также в больницы попали несколько жильцов подъезда. У одного из них, 39-летнего мужчины, ожоги 80% тела.

Названа причина взрыва в жилом доме в Москве

Предварительной версией случившегося стала утечка бытового газа. Сначала предполагалось, что это произошло в трехкомнатной квартире, которую занимала Наталья с семьей. Женщина воспитывала трех детей от трех браков, отец младшего ребенка находится на СВО.

Двое детей Натальи выжили и оказались в больнице. Их состояние не вызывает опасения, скоро их заберут родственники. С 13-летней девочкой уже побеседовали следователи, чтобы воссоздать картину происшествия. Ребенок пояснил, что после взрыва из-за обвалившейся плиты Наталье придавило ногу, она не смогла ее поднять и сгорела заживо. Девочке помог выйти из квартиры сосед.

Ирина Владимировна по вечерам, как правило, лежала на диване и смотрела телевизор. Выход ей заблокировала обрушившаяся плита. Несчастная женщина выбежала на балкон, где погибла.

Родственники пояснили, что в квартире в 2019 году был сделан косметический ремонт, также заменили плиту, стиральную машину. Кухня в «трешке» не пострадала - то есть эпицентр был не там, а на кухне в соседней «однушке», потому что она полностью разрушилась.