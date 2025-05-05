Неустановленные лица напали на наряд ДПС ГИБДД в Махачкале. Погибли трое полицейских, сообщило МВД по Дагестану.

ЧП произошло 14:20 в Махачкале.

«Неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС МВД. Погибли трое полицейских», — говорится в сообщении республиканского МВД, опубликованном в Telegram.

Одного из напавших на полицейских в Махачкале ликвидировали

Нападавшие скрылись на служебной автомашине ГИБДД. В городе введен план «Перехват». Ранее информацию о стрельбе подтвердили в мэрии Махачкалы и глава республики Сергей Меликов.