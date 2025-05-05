В Туве локализовали лесной пожар в 2 км от села на площади 3,5 га

Лесной пожар, действовавший в 2 км от села Усть-Бурен в Туве, локализован на площади 3,5 га. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В 2 километрах от села Усть-Бурен Каа-Хемского района пожарным удалось локализовать лесной пожар, охвативший 3,5 га. Угрозы населенному пункту нет", - говорится в сообщении.

В тушении пожара принимали участие 42 человека, включая лесников, добровольную пожарную дружину села, сотрудников пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Туве, было задействовано пять единиц техники.

Пожар был зафиксирован 3 мая недалеко от села Усть-Бурен Каа-Хемского района. В Туве на выходных установилась теплая погода, температура воздуха в Каа-Хемском районе днем составила плюс 16 градусов.