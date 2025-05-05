Момент перестрелки с полицейскими в Махачкале попал на видео

В Махачкале объявили план «Перехват» после нападения неизвестных на пост ДПС. Об этом в понедельник, 5 мая, сообщил Telegram-канал Mash. В Сеть также выложили видео, на котором запечатлен момент перестрелки с полицейскими.

По информации Telegram-канала, погибших трое. По словам очевидцев, нападавшие скрылись на служебной машине. Официальной информации по поводу произошедшего пока не поступало.

Ранее появилась информация, что 30-летний мужчина открыл огонь из автомата на улице Керимова, осколком ранило девочку. Район оцепили.