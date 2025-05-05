В Сибири школьник загорелся на шашлыках

В Сибири 14-летний школьник попал в реанимацию после того, как загорелся во время отдыха на природе. Его сестра нечаянно обрызгала его жидкостью для розжига, сообщает Telegram-канал Shot.

Это случилось в селе Богучаны Красноярского края. Юноша приехал на майские каникулы в гости к родной старшей сестре. Компания решила устроить пикник во дворе дома с приготовлением шашлыков. Как уточняется, девушка поливала уголь розжигом, а школьник поджигал.

В результате бутылка воспламенилась и выпала из рук сестры, сильно облив мальчика, который держал в руках огонь. Молодой человек получил ожоги 35% поверхности тела II и III степени и был госпитализирован.

Ранее официальный Telegram-канал МЧС России сообщил, что в Удмуртии завершили расследование уголовного дела о пожаре, который произошел осенью минувшего года по вине 72-летнего пенсионера. Как уточнялось, в деревне Сепыч мужчина на своем участке жарил шашлыки, но не учел противопожарное расстояние и поставил мангал близко к постройкам. Искры разлетелись на дровяник.