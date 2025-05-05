Восьмиклассник загорелся на шашлыках и попал в реанимацию

14-летний школьник получил серьезные ожоги во время праздника с шашлыками в Красноярском крае и попал в реанимацию, сообщает телеграм-канал Shot.

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Инцидент произошел в селе Богучаны. Восьмиклассник приехал туда на праздники к старшей сестре, и семья решила устроить праздник с шашлыками во дворе частного дома.

Сестра пыталась разжечь угли специальной жидкостью, но бутылка вспыхнула, вылетела у нее из рук и облила брата. В результе одежда школьника загорелась и он получил ожоги 2-й и 3-й степени.

В настоящее время школьник находится в реанимации районной больницы. Медики говорят, что у пациента пострадало 35% поверхности тела.