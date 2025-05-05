Суд в Москве признал банкротом владельца российской части сети Pandora

Арбитражный суд Москвы признал банкротом АО «ПанКлуб», владеющее франшизой международной сети ювелирных магазинов Pandora в России.

«Арбитражный суд города Москвы решил признать АО «ПанКлуб» несостоятельным (банкротом)», — говорится в сообщении.

Яков Геттингер из СРО «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» утверждён конкурсным управляющим должника — его отчёт назначен на 1 октября 2025 года.

Арбитражный суд Москвы в феврале оставил без рассмотрения иск о признании банкротом бельгийского депозитария Euroclear.