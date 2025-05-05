Telegram-канал Mash сообщил, что в результате стрельбы в Махачкале был убит полицейский, а 12-летняя девочка получила ранение. По данным Mash, 30-летний мужчина начал стрелять из автомата на улице Керимова.

Telegram-канал сообщает, что стрелявший уже ликвидирован полицейскими. Пострадавшая девочка получила ранение в руку. Очевидцы рассказали Mash, что нападавших было двое - они угнали машину и напали на сотрудников ГИБДД, был объявлен план перехват.

Полицейские задержали направившего на них ружье россиянина

В апреле на одной из улиц города Кингисепп (Ленинградская область) был убит 24-летний сотрудник уголовного розыска Дмитрий Семеновых. Полицейский обратил внимание на прохожего, чей внешний вид сходился с приметами разыскиваемого преступника. Он попытался задержать мужчину, но тот нанес полицейскому смертельный удар ножом и скрылся. Подозреваемого - 19-летнего уроженца города Сланцы - вскоре задержали.