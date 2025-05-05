Взрыв на территории военной части под Владимиром полностью уничтожил два дома

Два дома были полностью уничтожены в результате взрыва на территории военной части в Киржачском районе (Владимирская область). Об этом в ходе пресс-конференции заявил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Глава региона пообещал, что компенсации получат все, кто утратил имущество, кроме того, в пострадавших домах вставят выбитые окна. Авдеев также оценил обстановку на территории района как спокойную, здесь продолжают работать детсады и школы. Он также поблагодарил всех неравнодушных жителей региона, которые оказали помощь.

Напомним, склад боеприпасов на территории военной части взорвался вечером 22 апреля. Причиной инцидента, согласно заявлению Минобороны, стало нарушение требований безопасности при работах с взрывчатыми веществами.

Согласно официальным данным, в результате взрыва пострадали четыре человека. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».